Lazio, pronta la proposta di Lotito per Inzaghi ma l'allenatore ora aspetta le big d'Europa

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nei prossimi giorni Lotito proporrà un rinnovo di contratto biennale a Simone Inzaghi a 3 milioni di euro a stagione. Ancora l'incontro decisivo non è avvenuto e soprattutto questa cifra rischia di non bastare viste le squadre che seguono con attenzione l'attuale allenatore biancoceleste. In primis ci sarebbe l'Inter, interessata in caso di addio di Conte, poi la Juventus se non dovesse decollare la stagione di Pirlo, ma anche il PSG che potrebbe sostituire Tuchel a fine anno, sembra essere fortemente intrigata dal suo nome. Secondo il presidente, l'allenatore dovrebbe sciogliere le riserve subito senza lasciarsi aperta alcuna porta, ma nel frattempo, nel nuovo contratto dovrebbe essere inserita una clausola rescissoria che "coprirebbe" almeno le spese del suo successore.