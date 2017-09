Lazio, pronta missione in Olanda per sancire il rinnovo di De Vrij

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si continua a lavorare sul rinnovo di Stefan De Vrij in casa Lazio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, nei prossimi giorni è attesa una spedizione del club biancoceleste in Olanda per incontrare la SEG, ovvero la società che gestisce il giocatore, per provare a chiudere per il rinnovo fino al 2020.