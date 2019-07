Lazio, proposta a Caicedo per rimanere: nuovo contratto a 1,8 milioni

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola racconta dei tentativi di Simone Inzaghi per provare a trattenere il possente attaccante Felipe Caicedo, in scadenza nel 2020 e con la volontà - già peraltro espressa - di andarsene per strappare un ricco contratto altrove, magari in Cina o negli Emirati Arabi. La carta della Lazio è una proposta di rinnovo, con un anno in più di contratto ed un aumento salariale che lo porterebbe a guadagnare 1,8 milioni di euro l'anno. Una proposta che potrebbe davvero farlo tentennare. Nel caso rifiuti, serviranno 15-20 milioni per trovare un vice-Immobile.