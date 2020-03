Lazio, proposto Capaldo del Boca per il centrocampo. Per ora nessuna offerta

Stando a quanto raccolto da LaLazioSiamoNoi.it, nei giorni scorsi, sulla scrivania del ds Tare è arrivata la candidatura di Nicolas Capaldo, centrocampista del Boca Juniors, appena laureatosi campione d’Argentina. È un centrocampista classe ’98, con il contratto in scadenza tra un anno, che porta la sua valutazione s'aggira intorno ai 5-6 milioni di euro. La Lazio ha ricevuto la proposta tramite alcuni intermediari, ma per ora non s’è mossa. Ha preso Escalante, sta per rinnovare il contratto di Parolo e quindi a centrocampo si considera al completo in vista della prossima stagione.