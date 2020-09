Lazio, proposto Torreira: 'no' di Lotito. Fiorentina e Torino sul centrocampista dell'Arsenal

Piace a Fiorentina e Torino, ma Lucas Torreira è stato proposto anche alla Lazio. A raccontarlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola, assicurando che dalla società biancoceleste sarebbe però arrivato un secco 'no' in quanto il centrocampo è un reparto già completo. Sul centrocampista in uscita dall'Arsenal restano gli altri due club di Serie A.