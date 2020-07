Lazio, proposto Vecino per il centrocampo. L'Inter chiede 20 milioni di euro

Che Matias Vecino sia destinato a lasciare l'Inter in estate è cosa nota a tutti. Difficile, invece, immaginare quale potrà essere la destinazione dell'uruguaiano. In Premier è apprezzato da un paio di club, ma la sensazione è che il centrocampista voglia rimanere in Italia. A tal proposito, stando a quanto riportato da LaLazioSiamoNoi, Vecino sarebbe stato proposto alla Lazio. Il cartellino dell'ex Fiorentina ha una valutazione di circa 20 milioni di euro e il contratto con i nerazzurri prevede un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione. Una operazione tutt'altro che low cost, dunque, soprattutto con tutti i big biancocelesti che sembrano destinati a rimanere a Formello oltre all'innesto di Gonzalo Escalante ex Eibar già d'accordo con la società di Claudio Lotito. A riportare la notizia è LaLazioSiamoNoi.it.