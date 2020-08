Lazio, proseguono le trattative con il Fenerbahce per Muriqi: permane una minima distanza

Proseguono le trattative in casa Lazio per arrivare all'attaccante Vedat Muriqi. Il classe '94 albanese, naturalizzato kosovara, è il nome scelto dalla dirigenza bianco-celeste per rinforzare il pacchetto offensivo e, secondo quanto riferito da Sky Sport, ancora permane una minima differenza economica tra il club della Capitale e il Fenerbahce che detiene il cartellino. Tare è al lavoro per colmarla.