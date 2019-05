Lazio, Proto: "Finale da titolare? Spero che rientri Strakosha"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della partita vinta dai biancocelesti contro il Cagliari, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il portiere Silvio Proto: "Era importante vincere questa partita, se non avessimo vinto qui non avremmo avuto la giusta fiducia in vista della gara di mercoledì. Giocheremo contro una grande squadra come l'Atalanta. Vogliamo vincere la Coppa e speriamo che i tifosi ci diano una mano. Dobbiamo fare una grande partita e vincere tutti insieme. L'infortunio? Non riuscivo a respirare, ho avuto un po' di panico. Non avevo visto Lulic arrivare, mi sono buttato d'istinto. Sono andato il più veloce possibile e mi sono buttato. Sono felice però che non sia nulla di grave. Io non sono uno che perde tempo. Il tiro di Deiola? Con l'esperienza impari come comportarti in quelle occasioni. Non ho preso il gol e sono stato felice in quell'occasione. Non ho giocato tanto e ho avuto la fortuna di farlo oggi. Sono contento della mia prestazione. Finale da titolare? Sono sincero, spero che Thomas torni in porta. Lui è uno dei giocatori più importanti in questa squadra, quindi spero con tutto il cuore che possa tornare e che mi faccia vincere la coppa".