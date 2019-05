© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

All'esordio in Serie A, complice lo stop di Strakosha, il portiere della Lazio Silvio Proto lo celebrerà contro il Cagliari alla Sardegna Arena. A pochi minuti dal fischio di inizio, il belga ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Le prime volte si ricordano sempre e speriamo che dopo la partita sia un bel ricordo. Speriamo di fare tutto bene per la squadra per conquistare i tre punti. La finale di Coppa Italia? Oggi dobbiamo fare di tutto per arrivare a mercoledì in fiducia. Quella sarà la partita dell'anno per noi, vinciamo qui perché non sappiamo come andrà a finire".

Il Cagliari è una squadra molto fisica. "Sappiamo che è una buona squadra, in casa è più forte ma guardiamo soltanto a noi", ha concluso il portiere.