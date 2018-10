Lazio, Proto: "La sconfitta nel derby ha influito con l'Eintracht"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

Silvio Proto, portiere della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel del lavoro svolto dalla squadra di Inzaghi durante la sosta per gli impegni delle Nazionali: "La squadra sta facendo un buon lavoro, abbiamo dieci giorni in vista della prossima partita. Per fortuna abbiamo vinto contro la Fiorentina e ora ci servono 3 punti contro il Parma e il Marsiglia. Mi trovo bene in Italia, lavoro bene con Grigioni e gli altri portieri. Mi piace lavorare alla Lazio. Ogni giorno si lavora bene e sento di migliorare, non ho mai lavorato come sto facendo qui e sto imparando molto. Nel derby dovevamo segnare prima, abbiamo avuto delle situazioni per farlo. Poi abbiamo perso e la sconfitta ci è rimasta nella testa durante la sfida contro l’Eintracht. La Serie A la guardo da tanto, ma la differenza tra la Grecia e qui è che in Italia ci sono almeno due giocatori che possono fare la differenza mentre lì c’è meno qualità. Dobbiamo guardare partita per partita, prendere i 3 punti a Marsiglia sarebbe perfetto. Ma pareggiare lì e vincerne due in casa ci permetterà comunque di passare credo. L’Eintracht è forte ma il passaggio è nelle nostre mani”.