Lazio, Proto: "Orgoglioso del mio esordio in Europa"

© foto di Federico Gaetano

Silvio Proto, portiere della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "La partita di ieri? Per me è stato un piacere giocare ieri sera. Sono orgoglioso perché era la prima partita con la maglia della Lazio. È andata bene perché abbiamo vinto, questa è la cosa più importante, però abbiamo preso un gol evitabile. Se vinciamo tutte le partite 1-0 tutti I tifosi firmano con due mani. Lavoriamo tanto ogni giorno per fare del nostro meglio la domenica. Speriamo di fare meglio dello scorso anno, questo ce lo dice sempre Inzaghi. Che pomeriggio è stato? È sempre bello incontrare i tifosi. Loro ti aiutano quando sei in campo, è una buona cosa essere vicino a loro".