Lazio, Proto potrebbe partire: per il ruolo di dodicesimo spunta il nome di Consigli

Con Proto che ha espresso l'intenzione di tornare all'Anderlecht nonostante gli resti un altro anno di contratto con la Lazio, i biancocelesti probabilmente andranno alla ricerca di un nuovo vice per Strakosha. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra i nomi presi in considerazione c'è quello di Consigli, attualmente sotto contratto fino al 2022 con il Sassuolo. Gli emiliani non hanno necessità di vendere e dunque il rischio è che la richiesta sia esosa per un portiere che ha già 33 anni.