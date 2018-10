Lazio, pullman dei biancocelesti preso a sassate: due vetri rotti

Fonte: Dall'inviato a Marsiglia, Giacomo Iacobellis

© foto di Federico Gaetano

Ancora scontri a Marsiglia prima del fischio d'inizio di Olympique-Lazio. Alcuni tifosi dell'OM sono infatti venuti a contatto con una parte della tifoseria laziale e la polizia fuori dallo stadio, sul posto ci sarebbero diverse ambulanze e anche dei feriti. Brutto momento anche per la stessa squadra biancoceleste, il cui pullman è stato preso a sassate dai supporters avversari con la rottura di due vetri. Per fortuna, per Immobile e compagno soltanto tanta paura.