Lazio, puntare allo Scudetto per arrivare in Champions

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Se la Lazio continua otto mesi così, c’è poco da fare per tutti”. Con queste parole Maurizio Sarri ha provato a difendere la sua Juventus nell’immediato post partita nella finale di Supercoppa vinta dai biancocelesti per 3-1. E può aver ragione, perché la Lazio adesso sembra imbattibile. Da metà ottobre in poi ha dominato in lungo e in largo in Italia, viaggiando con un ritmo superiore a quello di Juve e Inter: 8 vittorie consecutive in A più quella di Riyad, 24 punti conquistati, 22 gol all’attivo e solo 7 subiti in questo arco temporale. Insomma, un viaggio da Scudetto. Parola che comincia a circolare nella Capitale, sponda biancoceleste, ma che quasi nessuno pronuncia con piena convinzione razionale. L’euforia del momento può far montare la testa, ma obiettivamente pensare a una Lazio in corsa fino a maggio per la vetta appare molto complicato.

“Scudetto? Se alla fine saremo lì, non ci nasconderemo”, ha spiegato pochi giorni fa il ds Tare, che poi ha ribadito l’obiettivo principale - e quasi vitale - ovvero la Champions. Questo deve rimanere il traguardo di un gruppo che lo insegue da tre anni senza mai raggiungerlo. Ma sognare si può, nessuno lo vieta, anche perché se sta bene la Lazio può giocarsela con chiunque e, negli 11, non è inferiore a nessuno: la doppia vittoria sulla Juventus in quindici giorni lo conferma. Nel calcio come nella vita bisogna sempre puntare al massimo anche se non si hanno le capacità, alzando l'asticella verso la vetta per sperare di arrivarci il più vicino possibile. Così deve fare la Lazio: deve giocare per lo Scudetto per arrivare a maggio e centrare la Champions.

Queste sono soltanto parole, pensieri e convinzioni, che si sono susseguite e rincorse in due settimane di sosta. Ai tanti elogi e proclami, ora la Lazio dovrà rispondere sul campo, quello del ‘Rigamonti’ di Brescia. Lì alle 12.30 di domenica i biancocelesti riprenderanno la loro marcia nel nuovo anno in una sfida ricca di insidie. Perché è la prima dopo la sosta, perché segue i tanti festeggiamenti del post Supercoppa e poi perché Inzaghi dovrà fare fronte a diverse assenze pesanti: Leiva e Luis Alberto, entrambi squalificati, su tutte. Ma per chi punta così in alto, non esiste alcun tipo di alibi.