© foto di Federico Gaetano

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto su Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio sempre nel mirino dei top club. Il ds Igli Tare e il presidente Claudio Lotito attendono a giorni l'arrivo del suo agente, Mateja Kezman. Mancano offerte ufficiali ma il Manchester United ha fatto capire al procuratore di poter arrivare a circa 80 milioni di euro, Leonardo non molla per il suo Paris Saint-Germain e la Lazio non ha fissato una dead-line per valutare eventuali proposte.