Lazio, quanto vali? Solo sconfitte con le big, Inzaghi cerca risposte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Grande con le piccole, piccola con le più grandi. La Lazio di Simone Inzaghi ha mostrato due facce nella prima parte di campionato: le 4 sconfitte maturate sinora, contro Napoli, Juve, Roma e Inter, hanno fatto emergere il lato più debole dei biancocelesti, non ancora pronti a confrontarsi e a giocare alla pari con formazioni meglio strutturate. Una squadra che invece si trasforma quando affronta avversari sulla carta inferiori, mettendo in mostra tutte le proprie qualità. Prestazioni differenti, con un unico comune denominatore: la costanza di Ciro Immobile, sempre più leader e punto riferimento dell'attacco, (quasi) sempre a segno anche nelle sconfitte. In Serie A e in Europa League, ma non ancora in Nazionale, dove continua a ricevere critiche giustificate soprattutto dalla scarsa vena realizzativa.

Quella di domenica contro il Milan sarà una partita speciale per l'attaccante napoletano, che è stato per più sessioni di mercato il sogno del club rossonero. Una chimera che ha abbattuto il Diavolo un anno fa, con una splendida tripletta all'Olimpico, lanciando propotentemente la candidatura per il titolo di capocannoniere. Inzaghi spera che la storia si ripeta, ma si augura di poter fare affidamento anche su alcuni elementi che finora non hanno reso al massimo delle loro possibilità: da Correa a Luis Alberto, fino a Milinkovic-Savic (obiettivo più o meno nascosto di Leonardo nella finestra estiva dei trasferimenti), la qualità a centrocampo e sulla trequarti è tanta. La Lazio, per battere finalmente una big (seppur falcidiata dalle assenze), avrà bisogno di una partita perfetta.