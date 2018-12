Lazio quarta, Inzaghi: "Ci godiamo la vittoria, mancava da troppo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio batte il Cagliari 3-1 e approccia nel miglior modo possibile alla settimana natalizia in cui dovrà vedersela contro Bologna e Torino. Di seguito la conferenza stampa in rigorosa diretta scritta di Simone Inzaghi (Seguono aggiornamenti, premere f5 per aggiornare...).

Una Lazio perfetta che sale al 4° posto

"I ragazzi sono stati bravi, hanno interpretato la partita nel migliore dei modi, approcciando nel modo giusto. Nel primo tempo avremmo meritato anche qualche gol in più. Ci godiamo una vittoria che mancava da troppe partite. Da stasera penseremo poi alla partita con il Bologna".

Luis Alberto e Milinkovic: le condizioni

"Luis ha avuto un principio di crampi, nulla di particolare per lui e nemmeno per Milinkovic che nel primo tempo scivolando aveva aperto un po' l'adduttore".

Una Lazio senza regista

"Oltre il modulo c'è l'interpretazione. Quando il Cagliari aveva palla avevamo Parolo e Milinkovic davanti la difesa con Luis Alberto e trequartista. Quando viceversa avevamo palla noi Milinkovic avanzava al fianco dello spagnolo. I ragazzi sono stati bravi a mettere in campo lo spirito giusto. La vittoria è arrivata per come la squadra è entrata nei primi minuti, facendo capire subito al Cagliari".