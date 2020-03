Lazio, quattro colpi per la Champions. Vecino e Giroud rimangono nel mirino

Cinque nomi da cui potrebbero uscire i prossimi quattro rinforzi della Lazio per la prossima stagione: li fa il Corriere della Sera edizione romana, spiegando il piano di rafforzamento importante che il patron Lotito ha in mente in vista del ritorno in Champions della squadra di Inzaghi.

Nei programmi di Tare c'è l'inserimento di almeno un difensore, che sostituirà Vavro o Basto e in questo senso ci sono stati contatti con il Verona per l'abanese Marash Kumbulla, oggetto di una vera e propria asta tra i grandi club di Serie A. A centrocampo i nomi che piacciono sono quelli di Mohamed Fares, di Matias Vecino e del talentuoso ungherese Dominik Szoboszlai del Salisburgo, tre giocatori diversissimi tra loro in ogni caso. Senza dimenticare Escalante, già tesserato a parametro zero per luglio.

In attacco la pista principale porta sempre a Olivier Giroud: sarebbe l'aggiunta di livello internazionale che Inzaghi avrebbe voluto già a gennaio. Il francese potrebbe essere un'alternativa a Immobile ma anche giocare in coppia col re dei bomber della Serie A.