Lazio, quattro volti nuovi in ritiro: da Jony a Vavro, passando per Lazzari

© foto di Federico De Luca

L'edizione odierna de Il Messaggero scrive come in casa Lazio si stia preparando un poker di acquisti da regalare al tecnico Simone Inzaghi in vista del ritiro estivo ad Auronzo di Cadore. Sarà la settimana più calda del mercato per i bianco-celesti, che come primi colpi sono pronti ad annunciare Bobby Adekanye, attaccante 20enne del Liverpool e Jony, laterale mancino di proprietà del Malaga, con i quali c'è accordo da tempo. Quindi sarà anche la volta di Manuel Lazzari della SPAL (manca solo il sì del patron ferrarese alla proposta di 8 milioni più 2 di bonus e l'inserimento di Murgia nell'affare) e di Denis Vavro, potente centrale slovacco per il quale la Lazio ha offerto 9 milioni più 1,5 di bonus facilmente raggiungibile. Attese le risposte nelle prossime ore.