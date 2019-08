© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giorni caldissimi per il mercato in uscita della Lazio, con il ds Igli Tare che dovrà sistemare almeno 5 situazioni in bilico, secondo la Gazzetta dello Sport: chi sembra avere più mercato degli altri è Wallace, difensore che piace a Benfica e Monaco. Su Riza Durmisi, invece, resta vivo il pressing del Fenerbahce.

Diverse le questioni legate a Thiago Casasola, Joseph Minala e Djavan Anderson: per i tre giocatori la Lazio sta cercando una sistemazione in prestito.