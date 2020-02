vedi letture

Lazio, Radu al 45': "Dobbiamo combattere fino alla fine per conquistare i 3 punti"

La Lazio chiude in vantaggio la prima frazione di gioco contro il Genoa grazie alla rete di Marusic. Il gol del montenegrino, però, non permette ai capitolini di archiviare il match tanto che Stefan Radu, difensore biancoceleste, predica calma e sangue freddo: "La voglia ce l'abbiamo da inizio partita, vogliamo sempre andare subito in vantaggio perché la gara diventa più facile se fai gol all'inizio. Oggi si vede che è più difficile ma dobbiamo combattere e lottare fino alla fine per portare a casa i tre punti", ha concluso il romeno ai microfoni di DAZN.