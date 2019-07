Stefan Radu ieri si è presentato a Formello nel tentativo disperato di ricucire lo strappo con la Lazio, nonostante non fosse prevista la sua presenza in quanto non convocato. Il difensore 32enne ha chiesto scusa in ogni modo, chiedendo inoltre a Igli Tare almeno un altro confronto. Poi, eventualmente, si rassegnerà a trasferirsi all'estero. Intanto resterà a Roma, visto il contratto fino al 2021, in attesa di capire il suo futuro.