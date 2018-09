Lazio, Radu dopo i nuovi esami medici: "Tutto bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buone notizie per la Lazio in vista di prossimi impegni della formazione di Simone Inzaghi. Come riporta LaLazioSiamoNoi nella giornata di oggi sono stati fissati nuovi esami di controllo per Stefan Radu alla coscia sinistra infortunata durante il match contro l'Empoli, con il centrale rumeno, all'uscita dalla clinica Paideia, che ha rassicurato con un "tutto bene" la stampa presente in attesa di notizie. Possibile, dunque, che Radu sia a disposizione d'Inzaghi per il derby del 29 settembre.