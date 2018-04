Lazio, Radu: "Inzaghi ci ha cambiato volto. Saremo sempre con lui"

Fonte: dall'inviato a Salisburgo

Intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida di Europa League contro il Salisburgo (ritorno dei quarti di finale in programma alla Red Bull Arena), il difensore della Lazio Stefan Radu ha analizzato anche il momento personale e degli avversari: "Una squadra molto organizzata, corre tantissimo, preparata dal punto di vista fisica. Personalmente all'andata è stata forse la gara più difficile di Europa League. Se sto vivendo una seconda giovinezza? Non saprei, ora gioco centrale. Ma al di là di questo mister Inzaghi ci ha dato tutto, un'altra faccia. Siamo sempre con lui".