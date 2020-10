Lazio, Radu ko: rischia di saltare l'esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund

vedi letture

Fra i tre infortuni occorsi ieri alla Lazio nei primi 45' di gioco contro l'Inter è quello di Stefan Radu a preoccupare di più. Come riporta il Corriere dello Sport il rumeno si era fatto male contro l'Atalanta rendendosi disponibile in extremis per i nerazzurri. Adesso però il problema muscolare rimediato dal difensore rumeno rischia di tenerlo fuori per almeno 20 giorni, saltando così anche l'esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund in programma il 20 ottobre all'Olimpico.