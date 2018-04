Lazio, Radu: "L'impresa della Roma? E' stimolante in vista di domani"

Fonte: dall'inviato a Salisburgo

Intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida di Europa League contro il Salisburgo (ritorno dei quarti di finale in programma alla Red Bull Arena), il difensore della Lazio Stefan Radu ha parlato anche dell'impresa della Roma in Champions: "Il Salisburgo è una squadra molto organizzata, corre tantissimo, preparata dal punto di vista fisica. Personalmente all'andata è stata forse la gara più difficile di Europa League. Se il successo della Roma in Champions può essere uno stimolo in vista del derby? E' stimolante, ma per la gara di domani. Ci stimola a vincere e passare il turno come ha fatto la Roma".