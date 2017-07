Lazio, Radu: "Lotteremo per l'Europa League, possiamo fare bene"

Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

A margine della presentazione delle maglie per la nuova stagione, Stefan Radu si è fermato ai microfoni di Lazio Style Radio: “Sì, tutte le maglie sono belle e particolari. Questa che sto indossando è quella che la Lazio ha indossato nella finale di Supercoppa Europea. Si tratta di una responsabilità, con questa divisa altri calciatori laziali hanno vinto e questo ci carica per cercare di vincere. Sono bellissime tutte e due queste divise, fanno parte della storia. Più lavori in ritiro e meglio farai in campionato. Speriamo di fare un ottimo ritiro e correre tanto. Abbiamo avuto tutti un programma da fare in vacanza ed eravamo preparati a questi primi giorni di allenamento. Sono passati tanti anni dall’ultima partita in Europa League. L’Europa League è importante, magari meno della Champions ma è comunque una competizione seguita. Noi puntiamo sul gruppo, è più importante del singolo. Se facciamo un bel gruppo come lo scorso anno, faremo bene. Modulo? Vediamo cosa dirà il mister sabato, quando saremo in ritiro vedremo”.