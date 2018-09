Lazio, Radu: "Niente obiettivi personali, oggi conta solo vincere"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio scenderà in campo questa sera contro il Frosinone, prima della partita Stefan Radu è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Non ci sono emozioni, purtroppo dobbiamo ripartire. Non abbiamo nessun punto in classifica, gli obiettivi della squadra sono più importanti di quelli personali, come ad esempio raggiungere i gettoni di presenza degli altri laziali con questa maglia. Noi ci siamo detti che dobbiamo fare il più possibile, che stasera dobbiamo uscire distrutti dal campo. Non sottovalutiamo la forza del Frosinone. Questi due risultati negativi ci hanno messo in difficoltà. Ora l'importante è vincere questa gara per avere un po' di tranquillità in queste due settimane di pausa".