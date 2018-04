© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima della sfida contro la Sampdoria, il giocatore biancoceleste Stefan Radu ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "A Firenze è stata una sfida particolare, vedendola da casa sul 2-0 ero un po’ preoccupato però il carattere di questa squadra è molto forte e non molla un centimetro. Non lo so se questa squadra ha le mie caratteristiche però il nostro inno dice di non mollare mai, questo motto l’abbiamo sempre dimostrato sul campo e speriamo di farlo anche oggi che si giocherà il nostro futuro”.