Lazio, Radu pronto a rinnovare: si legherà a vita ai biancocelesti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Due rinnovi in casa Lazio e sta per arrivare il terzo. Stefan Radu pronto a legarsi a vita con il club biancoceleste. Firma sino al 2021 con un piccolo ritocco dell’ingaggio di circa 200mila euro. Uno dei senatori rimarrà all’alba dei suoi 35 anni. Vuole riuscire a diventare il giocatore biancoceleste con più presenze nella storia. Questa speciale classifica oggi è comandata da Giuseppe Favalli a quota 401. Il difensore romeno è ad oggi fermo a 319. Dopo lo stop per infortunio è pronto a tornare con l’Eintracht o contro la Fiorentina. Una colonna laziale, un leader dello spogliatoio. Radu firma a vita, come riportato da Lalaziosiamonoi.it.