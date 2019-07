Lazio, Radu "punta" Cina ed Arabia. Sullo sfondo il piccolo Vitesse

Stefan Radu, nonostante gli undici anni di militanza con la maglia della Lazio, non fa più parte del progetto tecnico capitolino e così per il difensore rumeno è arrivato il momento di trovare una nuova sistemazione. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera sul giocatore, per quanto riguarda la Serie A, ci sarebbero vivi gli interessi di Atalanta, Parma e Torino, ma il giocatore non vorrebbe continuare in Italia la sua carriera dopo l'addio alla Lazio. Per questo le destinazioni preferite da Radu sembrano essere Cina e Arabia Saudita, con sullo sfondo la proposta del Vitesse, club olandese, che lo ha contattato nei giorni scorsi.