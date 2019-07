Lazio, Radu rifiuta tutte le offerte: no a Parma e Torino, ora c'è la Dea

È giallo in casa Lazio: Stefan Radu è ufficialmente sul mercato, ma continua a rifiutare tutte le offerte. Una situazione di stallo che, come riporta il Corriere dello Sport di questa mattina, complica non poco le strategie dei biancocelesti. Il laterale rumeno ha già detto no infatti a Parma e Torino. Su di lui nelle ultime ore si è mossa anche l'Atalanta, ma non sarà facile risolvere un caso che giorno dopo giorno sempre più spinoso.