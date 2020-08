Lazio, Raiola ha proposto Bonaventura: dubbi sulle condizioni fisiche e sull'ingaggio

Ha salutato il Milan Giacomo Bonavantura. Il centrocampista, che può rappresentare un affare a parametro zero, è andato in scadenza col club rossonero e ora sta cercando una nuova sistemazione. Secondo quanto riferisce Il Messaggero, Raiola avrebbe proposto il giocatore alla Lazio nel corso della chiacchierata per il passaggio di Fares in biancoceleste. Il club dal canto avrebbe un dubbio legato alle condizioni fisiche e all'ingaggio ritenuto elevato.