Lazio, Ramsey un'occasione. E per i bookmakers capitolini favoriti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A 11 mesi dalla scadenza del suo contratto con l'Arsenal, Aaron Ramsey non ha ancora sciolto le riserve sul futuro. E il Sun, riprendendo le quote dei bookmakers, mette in prima fila la Lazio in caso di addio del centrocampista 28enne ai Gunners: la società capitolina sarebbe in vantaggio su Liverpool, Tottenham, Chelsea, Manchester United, Manchester City e qualsiasi club cinese. L'arrivo di Ramsey a Roma è quotato 8/1.