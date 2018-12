Lazio, rapporto ai minimi fra Inzaghi e Lotito. Per colpa della Champions

© foto di Federico Gaetano

E' un rapporto "incrinato" quello fra Simone Inzaghi e il presidente della Lazio Claudio Lotito. Questo è quanto riporta Il Messaggero nella sua edizione odierna dove si parla del momento della formazione capitolina che col pari contro il Chievo ha perso il quarto posto in classifica. E sarebbero proprio gli obiettivi stagionali della squadra l'oggetto del contendere fra tecnico e patron (oltre al ds Tare). Per Inzaghi questa Lazio non è in grado di lottare per la Champions League, mentre Lotito e il responsabile mercato la pensano diversamente.