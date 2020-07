Lazio, Raul Moro felice per l’esordio: “Non me lo aspettavo. Pensavo di far solo numero”

vedi letture

Intervistato da Lazio Style Channel al termine della sfida contro la Juventus l’esterno classe 2002 Raul Moro ha parlato del suo esordio in Serie A dicendosi sorpreso per essere stato mandato in campo da mister Inzaghi: “Non me l’aspettavo così l’esordio, venivo da una lesione di un mese, pensavo di essere stato convocato solo per fare numero. Ero pronto per tutto però e alla fine sono entrato. Su quella palla pensavo di arrivarci, se Bonucci non scivolava andavo in porta. È un sogno diventato realtà, ho iniziato da tre anni a fare il calciatore ed ora il sogno è realtà. - continua Moro come riporta Lalaziosiamonoi.it - Sono sempre grato a Inzaghi, mi ha fatto esordire nel campionato più difficile o quasi del mondo, gliene sarò sempre grato. Il mio primo messaggio lo manderò a mamma e papà, poi al mio procuratore perché hanno sempre creduto in me. Dobbiamo lavorare, forse riesco a fare un’altra partita con più minuti, credo che alla prossima partita faremo punti"