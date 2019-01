Lazio, rebus Badelj. Con un'offerta da almeno 8 milioni può partire

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio continua a valutare i nomi sul mercato in uscita. Fra questi, racconta Sky Sport, potrebbe esserci anche Milan Badelj. Il croato, per la società, non è in vendita ma lo stesso giocatore potrebbe forzare per trovare una soluzione che gli permetta di avere più spazio. E di fronte ad una proposta da 8 milioni di euro, spiega l'emittente, l'addio potrebbe diventare realtà.