Lazio, record di vittorie di fila: Inzaghi alla Eriksson con budget più basso

© foto di www.imagephotoagency.it

Nove vittorie consecutive in Serie A, tanto ha fatto questa Lazio. In 120 anni di storia (compleanno il 9 gennaio) è successo solo una volta, con una squadra fra le più forti della storia del calcio europeo: presidente Sergio Cragnotti, miliardi spesi come mai era successo, per portare nella Capitale campioni del calibro di Christian Vieri, Dejan Stankovic, Marcelo Salas, Sinisa Mihajlovic e Sergio Conçeiçao. E poi altri campioni come Nesta, Mancini, Nedved. Stagione di grazia 1998-99, allenatore Sven-Goran Eriksson. Quella Lazio vinse nove partite di fila, sognando uno scudetto che mancava dai tempi di Tommaso Maestrelli. Sogno che si infrangerà a una giornata dalla fine col pareggio di Firenze che varrà il sorpasso del Milan. Sogno che verrà rimandato a un anno dopo.

Se quella squadra aveva il titolo come obiettivo dichiarato, questa partiva con ben altre ambizioni e con un budget decisamente più ridimensionato rispetto a quel periodo di vacche grasse. Una Lazio, questa Lazio, figlia di una sapiente gestione societaria, fatta di mattoncini messi sopra anno dopo anno, consolidando una base sempre più solida. Si riparte con lo stesso allenatore, sono rimasti tutti i pezzi da 90, altri (Luis Alberto, Correa). Disavanzo fra acquisti e cessioni di soli 5 milioni con pochi e mirati ritocchi. L'unico che ha avuto reale impatto sulla formazione titolare è Lazzari, a unirsi a un ingranaggio ormai perfetto. Una squadra che sa soffrire e colpire al momento opportuno, sempre più spesso nei minuti di recupero. Di queste nove partite ben tre sono state risolte nell'extra-time, altre due negli ultimi sette minuti. Una squadra che non molla mai e che si trova con una partita da recuperare a -3 da Inter e Juventus, che scenderanno in campo domani. Sabato c'è l'occasione del sorpasso: in casa contro il Napoli di Rino Gattuso. Può valere non solo il record assoluto, ma anche la possibilità di togliere definitivamente dalla corsa Champions i partenopei. Poi sarà la volta della Sampdoria, sempre all'Olimpico e il 26 gennaio il derby contro la Roma. I giallorossi nel derby del 2006 trovarono il record di vittorie consecutive (11), poi battuto dall'Inter (17, 2006-07). E che ancora resiste.