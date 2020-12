Lazio, Reina affronta il suo passato: "Napoli nel mio cuore, sarà una gara unica"

Pepe Reina non nasconde l'emozione per il match casalingo contro il suo ex Napoli. In vista della gara di questa sera, il portiere della Lazio ha parlato ai taccuini del Matchday Programme biancoceleste: "Sarà una gara unica, non una partita qualunque. Il Napoli è una squadra, una Società ed un popolo che sono nel mio cuore, mi sono stati molto vicini. Questi novanta minuti devono riscattarci, dobbiamo reagire agli ultimi risultati in campionato".