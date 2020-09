Lazio, Reina o Strakosha? Inzaghi: "Bene così, bisogna essere pronti in ogni reparto"

Come ogni anno, nell'ultimo giorno di ritiro della Lazio, mister Inzaghi si presenta in conferenza stampa per fare il punto della situazione. Tra le altre cose, il tecnico biancoceleste ha parlato anche di Strakosha e Reina e delle gerarchie in porta: "Sono due grandissimi portieri. Strakosha sta facendo bene e vuole migliorarsi sempre. Ha la fortuna di essere allenato da Grigioni e Zappalà. Reina l'ho vouto insieme alla società. Come ho chiesto rinforzi in altre posizioni, l'ho chiesto anche in porta perché bisogna essere pronti in ogni reparto".