Lazio-Rennes 0-0 al 45'. Francesi ordinati, capitolini poco incisivi

Vincere per dimenticare l'esordio amaro di Cluj in un Olimpico per pochi intimi. La Lazio ha solo questo in testa nella seconda notte di Europa League della sua stagione. Il Rennes, però, nella prima frazione tiene bene il campo, difendendosi in maniera ordinata e cercando di approfittare degli spazi concessi dalla Lazio in ripartenza.

Secondo questo canovaccio il primo tempo inizia subito il maniera piuttosto decisa da parte dei francesi che poco dopo la fine del primo giro di lancette arrivano in area con un'azione insistita e reclamano il penalty per un contatto fra Vavro e Tait. L'arbitro, l'ucraino Boiko lascia correre. Buona difesa, con i laterali che si abbassano formando una linea a cinque, e possesso tanto palla atto a lanciare negli spazio i due attaccanti. Questo è il canovaccio dei rossoneri di Stephan. Lazio che invece risponde controllando le iniziative avversarie e provando a sfruttare la velocità di Immobile (bella la girata al 6' che finisce alta).

Un controllo, quello della compagine di Inzaghi, che funziona bene, tanto che il primo tiro nello specchio della porta di Strakosha, per altro non irresistibile, arriva solo al 25' con una conclusione dalla distanza di Martin.

Sul fronte, invece, dell'innescare le punte la Lazio pecca di precisione. Troppi appoggi sbagliati.

Non è un caso, infatti, che l'azione più pericolosa del primo tempo arrivi da parte del Rennes, con una ripartenza al 31' che porta Tait a liberare il destro, deviato poi in angolo da Bastos.

La Lazio risponde circa dieci minuti più tardi, ma solo su calcio piazzato. Tira Cataldi dai 20 metri. Mendy blocca senza problemi.

Primo tempo che si chiude così. Senza grossi brividi, se non quelli a causa della Tramontana.