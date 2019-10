Lazio-Rennes, i voti ai tecnici: Inzaghi decide. Stephan non incide

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio-Rennes 2-1 (52' Morel, 63' Milinkovic-Savic, 75' Immobile)

Alla Lazio serviva vincere contro il Rennes per rimettersi in corsa per la qualificazione dopo il capitombolo di Cluj. I biancocelesti ci riescono ma non senza soffrire. La vittoria arriva, infatti, solo nella ripresa con le sostituzioni. La Lazio B, quella titolare stasera, ha convinto poco.

SIMONE INZAGHI 6,5 - Mette in campo una Lazio molto diversa da quella "tipo" e il rendimento in campo, soprattutto nella prima frazione, lo dimostra. Il Rennes si chiude bene, con cinque difensori in linea in molte occasioni, e i biancocelesti fanno fatica. Per avere la meglio Acerbi&C. sfruttano al meglio i cambi: gol e assist per Milinkovic più l'assist di Luis Alberto. Due titolari di cui la Lazio non può fare a meno. Bene anche Immobile al suo decimo sigillo europeo con la Lazio.

JULIEN STEPHAN 5,5 - 3-5-2 in fase di possesso, 5-3-1-1 in quella di non possesso. L'idea tattica di partenza dei francesi è chiara fin da subito. Tradotto: primo non prenderle. Le ripartenze in velocità creano qualche problema ma mai pericoli seri. Tanto che il gol arriva su un erroraccio della linea difensiva della Lazio. Una volta arrivato il pareggio degli uomini di Inzaghi i rossoneri perdono le briglie della partita.