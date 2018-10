Lazio, retroscena Acerbi: nel 2017 vicino all'Inter. Ora è il dopo de Vrij

Fonte: fcinternews.it

Come dichiarato dallo stesso giocatore ai tempi del Sassuolo, Francesco Acerbi è stato a un passo da vestire la maglia dell'Inter nell'estate del 2017, non nascondendo la delusione di qual mancato trasferimento. A un anno di distanza, l'ex Milan è approdato alla Lazio per sostituire De Vrij, passato proprio in nerazzurro. Incroci particolari, domani sera all'Olimpico per la sfida tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Luciano Spalletti.