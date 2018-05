Lazio, riflettori puntati sul centrocampista della Salernitana Akpa-Akpro

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Secondo quanto si legge su gianlucadimarzio.com, la Lazio starebbe osservando il centrocampista francese della Salernitana Jean-Daniel Akpa Akpro. Una trattava tutta in casa, visto che la squadra campana è di proprietà di Lotito. L’idea della dirigenza capitolina sarebbe quella di premiare il classe 1992, ex Tolosa, e di aggregarlo in ritiro la prossima estate. A quel punto Akpa Akpro sarebbe sotto l’occhio vigile di Simone Inzaghi, in attesa di approvazione. Lo riporta Lalaziosiamonoi.it