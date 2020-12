Lazio, rinnovo complicato per Inzaghi: la distanza tra domanda e offerta è considerevole

vedi letture

Simone Inzaghi sperava di presentarsi meglio al prossimo appuntamento con Lotito per parlare del rinnovo di contratto. Dopo Lazio-Bruges c'è stata la prima proposta ma la distanza economica è considerevole ed è arrivato il "no" deciso da parte dell'allenatore. Adesso il presidente resterà a Cortina almeno fino al prossimo 4 gennaio ma non è da escludere che presidente e tecnico non si possano sentire telefonicamente. Servono un rilancio da parte di Lotito e un passo indietro da parte di Inzaghi ma le riflessioni annunciate da Tare ieri sera, fanno pensare che la soluzione sia tutt'altro che vicina. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.