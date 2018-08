Lazio, rinnovo in vista per Immobile: 3,2 milioni all'anno fino al 2023

Il Corriere di Torino dopo la Roma: "Per Mazzarri incubo squalifica"

La Nuova Ferrara sulla SPAL: "Primi passi per un anno top"

Il Secolo XIX: "Il Grifone torna verde". Tanti giovani per Balla

Napoli-Milan, niente biglietti omaggio per i consiglieri comunali: è polemica

Il Corriere dello Sport sui nerazzurri: "Questa Inter non è pazza"

Barcellona, Sport in prima pagina: "Pericolo Rakitic!"

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , nelle prossime settimane verrà ufficializzato il rinnovo di contratto di Ciro Immobile a meno di un anno di distanza dal precedente accordo da 2,5 milioni di euro a stagione. Il suo ingaggio lieviterà fino a 3,2 milioni netti con la scadenza che si sposterà in avanti fino al giugno del 2023.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy