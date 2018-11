Lazio, rinnovo in vista per Lukaku: accordo fino al 2023

© foto di Federico Gaetano

Rinnovo in vista per Jordan Lukaku. Secondo quanto riportato da LaLazioSiamoNoi.it il laterale belga ha infatti trovato l'accordo per prolungare il suo accordo con i biancocelesti fino al 2023 e in questo modo la corsia mancina dei capitolini non dovrebbe avere ulteriori rinforzi durante il prossimo mercato di gennaio.