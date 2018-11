Lazio, rinnovo per Igli Tare: il ds ha prolungato fino al 2020

Classifiche a confronto dopo 11 giornata di Serie A. La Juventus, che ha conquistato fino a questo momento dieci vittorie e un pareggio, ha tre punti in più rispetto a un anno fa. Saldo che sorride al Milan, reduce da tre vittorie consecutive in campionato: +5. Negativo, invece, quello...

Parma, Sepe: "Il gol non è un problema. Punto importantissimo"

Eurorivali - Betis Siviglia, gol e spettacolo ma la classifica non sorride

Spalletti: "Per battere il Barça serve che tutti alzino il livello di gioco"

Le pagelle di Belotti: il Gallo torna a cantare. Due gol per il sorriso

Empoli, riflessioni su Andreazzoli. Iachini in pole in caso di addio

Eurorivali - Dudelange in gran spolvero, nove gol al Rumelange

Le pagelle di Mbaye: fa e poi disfa. Dal gol all'assist per Zapata

Eurorivali - Eintracht Francoforte, Haller non si placa: altra doppietta

Come sarebbe la classifica senza zona Cesarini? Ecco il confronto

Le pagelle di Gomez: alla ricerca del vero Papu. Non incisivo

Atalanta, osservatori di Inter e Roma per Gianluca Mancini

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare , racconta Sportmediaset , ha rinnovato il proprio contratto con il club biancoceleste. La firma sarebbe arrivata nella giornata di venerdì col dirigente albanese che si è legato alla società di Lotito fino al 2020 con opzione per altre due stagioni.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy