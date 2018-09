Lazio, rinnovo per Milinkovic-Savic: niente clausola

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio sta per rinnovare il contratto di Sergej Milinkovic-Savic. L'agente del calciatore nei prossimi giorni sarà in città per l'accordo sul prolungamento fino al 30 giugno del 2023. Niente clausola per il serbo, destinato a diventare prima simbolo biancoceleste e poi possibile uomo-mercato in caso di offerte irrinunciabili.