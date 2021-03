Lazio, rischia di saltare il rinnovo di Inzaghi: rivoluzione tecnica o addio

Il rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio, che da tempo doveva essere firmato e che potrebbe arrivare durante la sosta, appare congelato. Questo perché Tare e Lotito non hanno gradito la gestione della rosa messa a disposizione dell'allenatore e anche perché, qualcuno bisbiglia, che lo stesso tecnico non voglia pregiudicarsi la possibilità di subentrare in qualche panchina top in cerca di nuovo autore, come potrebbero essere i casi di Juventus, Inter e Napoli. Alla fine della stagione comunque una rivoluzione dovrà arrivare, e siccome pensare di veder partire tanti titolari come Luis Alberto o Milinkovic-Savic non sembra fattibile per espressa volontà del presidente, è più facile immaginarsi un avvicendamento in panchina. A riportarlo è Il Messaggero.